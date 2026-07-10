ضبط 1.3 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالغربية

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأن أجهزة الرقابة تواصل عملها بكل حزم للتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء أو تضر بالمستهلك.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير المديرية، جاءت بالتنسيق بين لجان أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ومركزي المحلة الكبرى والسنطة، وبالتعاون مع مباحث تموين الغربية، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا للمخالفين، وضبط إجمالي طن و350 كجم من اللحوم الناتجة عن الذبح خارج المجازر الحكومية، ودواجن ومصنعات لحوم مشتبه في صلاحيتها، وأخرى غير مستوفاة للبيانات والاشتراطات القانونية.

حملات رقابية

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

ردع مخالفين

ومن جانبها، أكدت مديرية الطب البيطري بالغربية استمرار تكثيف أعمال التفتيش والمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.