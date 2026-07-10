قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمساحة 300 متر مربع.. السيطرة على حريق بمخزن للخردة في باب الشعرية
تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بعد وداع كأس العالم.. منتخب البرتغال يعيّن خورخي خيسوس مدربًا جديدًا
بعد ساعات من التداول.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار
علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال
وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني
تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة
ملك العالم كله.. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
مانى يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال.. تفاصيل
تفحم منزل وامتداد النيران لـ 6 أخرى.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حريق بسوهاج
رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال حتى مونديال 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1.3 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالغربية

لحوم فاسدة بالغربية
لحوم فاسدة بالغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأن أجهزة الرقابة تواصل عملها بكل حزم للتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء أو تضر بالمستهلك.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير المديرية، جاءت بالتنسيق بين لجان أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ومركزي المحلة الكبرى والسنطة، وبالتعاون مع مباحث تموين الغربية، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا للمخالفين، وضبط إجمالي طن و350 كجم من اللحوم الناتجة عن الذبح خارج المجازر الحكومية، ودواجن ومصنعات لحوم مشتبه في صلاحيتها، وأخرى غير مستوفاة للبيانات والاشتراطات القانونية.

حملات رقابية 

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

ردع مخالفين 

ومن جانبها، أكدت مديرية الطب البيطري بالغربية استمرار تكثيف أعمال التفتيش والمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية تموينية ضبط لحوم دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

مرموش

مرموش يوجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد عودة المنتخب من كأس العالم 2026

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد