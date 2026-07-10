نزل 580 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن| تفاصيل

تراجع سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-7-2026 وذلك على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 520 جنيها علي أساس أسبوعي مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه.

الذهب اليوم

واستمر هبوط سعر جرام الذهب على مدار تعاملات اليوم مقدار 25 جنيهًا خلال الساعات الأخيرة من تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5810 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و6594 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 حوالي 6086 جنيها للشراء و6044 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيهات للشراء و5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و4945 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46.8 ألف جنيه للشراء و46.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4101 دولار للشراء و4100 دولار للبيع.