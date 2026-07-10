إصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بقطاع غزة

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أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحته طائراته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر طبية، أن 3 فلسطينيين أصيبوا، إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقالت المصادر إن الاحتلال أطلق عدة قنابل بمحيط قسم الصيانة في المستشفى، ما أدى لإصابة 3 موظفين من العاملين في قسم الحراسة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة.