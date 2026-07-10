ناقد رياضي: إنجاز المونديال تاريخي.. واستقبال العلمين يجسد فخر المصريين

قال الناقد الرياضي رجب منسي إن ما حققه المنتخب المصري في كأس العالم 2026 يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس حجم الجهد الذي بذله الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبون؛ مشيرًا إلى أن مشاهد استقبال بعثة المنتخب في مدينة العلمين الجديدة عكست حالة الفخر والسعادة التي يعيشها الشارع المصري، ومؤكدًا أهمية البناء على هذا الإنجاز في البطولات المقبلة.

وأضاف «منسي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن أبرز المكاسب الفنية للمشاركة تمثلت في نجاح الجهاز الفني في الدفع بعناصر جديدة أثبتت جدارتها؛ مشيرًا إلى أن لاعبين مثل مصطفى زيكو ومهند لاشين قدموا مستويات مميزة خلال البطولة، وموضحًا أن الجهاز الفني نجح في منحهم الثقة، وهو ما انعكس على أدائهم داخل الملعب.

منتخب مصر أظهر مرونة تكتيكية وقدرة هجومية واضحة بعدما سجل ثمانية أهداف خلال خمس مباريات

وتابع: « منتخب مصر أظهر مرونة تكتيكية وقدرة هجومية واضحة بعدما سجل ثمانية أهداف خلال خمس مباريات ونجح في هز شباك منتخبات قوية من بينها الأرجنتين وبلجيكا، وهو ما يعكس تطور في الأداء الهجومي للمنتخب».

وأكمل: « حسام حسن أثبت امتلاكه رؤية فنية مختلفة بعدما تجاوز الانتقادات التي صاحبت اختياراته قبل البطولة، وبعض اللاعبين الذين تعرضوا للتشكيك قدموا مستويات مميزة، وهو ما عزز الثقة في قرارات المدير الفني. كما أن تجديد الثقة في حسام حسن خلال المرحلة المقبلة يمنح المنتخب فرصة لمواصلة تطوير الفريق، واكتشاف عناصر جديدة استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والبطولات المقبلة، بما يسهم في ترسيخ حالة الثقة بين المنتخب والجماهير».