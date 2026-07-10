حسام موافي: النجاح في الخارج لا يعوض دفء الوطن

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الوطن يظل مصدر الراحة الحقيقية للإنسان مهما حقق من نجاحات خارج بلاده، مشيرًا إلى أن كثيرين ممن هاجروا شعروا لاحقًا بالحنين والندم رغم ما حققوه من إنجازات مادية أو علمية.

وأوضح، خلال برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن ارتباط المصريين بوطنهم يمثل قيمة راسخة، مستشهدًا بقصة نبي الله موسى عليه السلام، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمره عند دخوله الوادي المقدس بقوله: ﴿اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى﴾، معتبرًا أن ذلك يعكس المكانة العظيمة للأرض المباركة.

واختتم موافي حديثه بالدعاء لمصر، قائلًا: «يا رب بارك لنا في بلدنا، ودائمًا نبقى في العالي»، مؤكدًا أن نتائج مباريات كرة القدم تظل أمرًا عابرًا، بينما تبقى قيمة حب الوطن ووحدة الشعب هي المكسب الحقيقي الذي تجسد بوضوح خلال تشجيع الجماهير للمنتخب الوطني.