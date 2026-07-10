ناقد رياضي: منتخب مصر كسب احترام العالم في المونديال

قال الناقد الرياضي بلال السيسي، إن الرسالة التي وجهها محمد صلاح قائد المنتخب المصري إلى الجماهير عقب العودة إلى أرض الوطن؛ حملت دلالات مهمة، مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت مناسب بعد المشاركة في كأس العالم، وتعكس أن التأهل والمشاركة لم يعودا يمثلان سقف طموحات المنتخب، وإنما بداية لمرحلة جديدة تستهدف تحقيق إنجازات أكبر.

وأضاف بلال السيسي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن محمد صلاح كان قائدًا ملهمًا داخل البطولة، وأن رسالته تعزز الثقة بين المنتخب والجماهير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه رافق بعثة المنتخب المصري في الولايات المتحدة الأمريكية مشيرًا إلى أن معسكر منتخب مصر اتسم بدرجة كبيرة من الانضباط والتركيز، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن على توفير أجواء تساعد اللاعبين على التركيز الكامل، مع فرض إجراءات تنظيمية حالت دون وصول الجماهير إلى أماكن إقامة اللاعبين داخل الفنادق رغم الحضور الجماهيري الكبير في مختلف المدن التي خاض فيها المنتخب مبارياته.

وتابع: «الجماهير المصرية والعربية إلى جانب مشجعين قدموا من أوروبا ودول الخليج ومصر وفرت دعمًا كبيرًا للمنتخب بما جعل اللاعبين يشعرون وكأنهم يخوضون مبارياتهم على أرضهم».

وأكمل: «مواجهة الأرجنتين كانت من أصعب محطات البطولة، والمنتخب المصري قدم أداءً قويًا، والقرارات التحكيمية خلال اللقاء أثارت حالة واسعة من الجدل، كما أن العديد من وسائل الإعلام العالمية وعددًا من نجوم كرة القدم تحدثوا عن أداء المنتخب وما اعتبروه أخطاء تحكيمية مؤثرة في المباراة، مؤكدين أن المنتخب المصري كسب احترام العالم بما قدمه من مستوى وروح قتالية رغم خروجه من البطولة».

واختتم السيسي بالتأكيد على أن رسالة محمد صلاح تعكس طموحًا يتجاوز مجرد التأهل إلى كأس العالم، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب على البناء على ما تحقق خلال البطولة، في ظل وجود عناصر مميزة وجهاز فني يحظى بالثقة، بما يدعم مسيرة الكرة المصرية خلال الاستحقاقات المقبلة.



