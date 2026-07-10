حسام موافي: تكرار الدوخة أو الإغماء يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على ضرورة عدم تجاهل نوبات الدوخة المتكررة أو حالات الإغماء، مؤكدًا أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية مختلفة تتطلب تشخيصًا دقيقًا.

وأوضح، خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الدوخة لا ترتبط بالضرورة بنقص الهيموجلوبين أو الأنيميا فقط، إذ قد تنتج أيضًا عن انخفاض مستوى السكر في الدم أو أسباب مرضية أخرى تختلف من حالة لأخرى.

وأكد موافي أن الوصول إلى التشخيص الصحيح؛ يعتمد على الفحص الطبي، وتقييم الحالة بشكل متكامل، محذرًا من البدء في العلاج دون معرفة السبب الأساسي؛ لما قد يترتب على ذلك من تأخر في اكتشاف المشكلة الصحية الحقيقية.