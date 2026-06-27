حسام موافي يحذر مرضى السكري: ألم الصدر قد يكشف ضيقا خطيرا في الشريان التاجي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التهاون مع آلام الصدر التي تصيب مرضى السكري، مؤكدًا أن هذه الأعراض قد تكون علامة مبكرة على وجود ضيق في الشريان التاجي، الأمر الذي يستدعي سرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوصول إلى التشخيص الصحيح وتجنب المضاعفات.

رسالة من مشاهد تكشف حالة مقلقة

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، رد الدكتور حسام موافي على استفسار من إحدى المشاهدات، أوضحت فيه أن شقيقتها البالغة من العمر 48 عامًا تعاني من مرض السكري من النوع الثاني، وتشكو من آلام شديدة في الجانب الأيسر من الصدر تمتد إلى الفك والذراعين، رغم أن الفحوصات التي أجرتها لدى أطباء القلب والمخ والأعصاب والعظام جاءت سليمة.

أول احتمال يفكر فيه الطبيب

وأوضح موافي أن مرض السكري قد يتسبب في مضاعفات تصيب الأعصاب والقلب والكلى والأوعية الدموية، مؤكدًا أن أول ما يفكر فيه الطبيب عند شكوى مريض السكري من ألم في الصدر هو احتمال وجود مشكلة أو ضيق في الشريان التاجي.

سماعة الطبيب لا تكفي

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن تشخيص أمراض الشريان التاجي لا يعتمد على سماعة الطبيب فقط، وإنما يحتاج إلى فحوصات دقيقة، أبرزها رسم القلب بالمجهود، الذي يساعد في اكتشاف المشكلات التي قد لا تظهر أثناء الراحة.

متى يُجرى رسم القلب بالمجهود؟

وأضاف أن إجراء رسم القلب بالمجهود يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب المختص، وبعد مرور فترة مناسبة من آخر نوبة ألم، لتجنب تعرض المريض لأي مضاعفات أثناء الفحص.

بدائل في حالة تعذر الفحص

ولفت حسام موافي إلى أنه إذا تعذر إجراء رسم القلب بالمجهود بسبب الحالة الصحية للمريض، يمكن اللجوء إلى الموجات الصوتية على القلب بالمجهود الدوائي، أو إجراء الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية، باعتبارهما من الوسائل الدقيقة التي تساعد في تشخيص الحالة.