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الموجات أم الأشعة المقطعية؟.. حسام موافي يوضح أفضل طرق تشخيص أمراض البنكرياس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الموجات أم الأشعة المقطعية؟.. حسام موافي يوضح أفضل طرق تشخيص أمراض البنكرياس

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

في إطار التوعية الطبية حول أمراض الجهاز الهضمي، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أحدث الطرق المعتمدة لتشخيص أمراض البنكرياس، مؤكدًا أن التطور الطبي أصبح يتيح وسائل أكثر دقة تساعد في الوصول إلى التشخيص الصحيح بسرعة وفعالية.

الموجات الصوتية بالمنظار.. الأدق في تشخيص البنكرياس

أكد الدكتور حسام موافي أن الموجات الصوتية بالمنظار تُعد الوسيلة الأكثر دقة حاليًا في تشخيص أمراض البنكرياس، خاصة التهاب البنكرياس.

وأشار إلى أن هذه التقنية الحديثة تساعد الطبيب على:

رؤية البنكرياس بشكل واضح ودقيق

اكتشاف أي التهابات أو تغييرات مرضية

الحصول على عينات من العضو لتحليلها معمليًا عند الحاجة

وأوضح أن هذه الإمكانية تجعلها أداة تشخيصية متقدمة مقارنة بالوسائل التقليدية.

لماذا تتفوق على تحليل الإنزيمات؟

أوضح موافي أن الاعتماد على تحليل إنزيمات البنكرياس وحده لا يكفي في بعض الحالات، لأن:

الإنزيمات قد ترتفع لفترة قصيرة فقط

ثم تعود سريعًا إلى المعدلات الطبيعية

مما قد يؤدي إلى تشخيص غير دقيق إذا لم يتم التوقيت الصحيح للفحص

لذلك، يرى أن الفحص بالمنظار أكثر موثوقية في تقييم الحالة بدقة.

الأشعة المقطعية.. بديل مهم عند الحاجة

في حال عدم توفر الموجات الصوتية بالمنظار، أكد موافي أنه يمكن الاعتماد على:

الأشعة المقطعية (CT Scan)
كوسيلة بديلة مناسبة لتقييم حالة البنكرياس واكتشاف أي التهابات أو مضاعفات.

أعراض التهاب البنكرياس

كشف أستاذ طب الحالات الحرجة عن أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس، ومنها:

ألم شديد في البطن

امتداد الألم إلى أسفل الظهر

فقدان غير مبرر في الوزن

اضطرابات في الهضم أحيانًا

وأكد أن ظهور هذه الأعراض يستدعي مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

أهمية التشخيص المبكر

شدد موافي على أن التشخيص المبكر لأمراض البنكرياس يساعد في:

تقليل المضاعفات المحتملة

بدء العلاج في الوقت المناسب

تحسين فرص السيطرة على الحالة

وأشار إلى أن تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى تطور الحالة بشكل أكثر خطورة.

أمراض الجهاز الهضمي كلية طب قصر العيني حسام موافي

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