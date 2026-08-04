قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
طلبوا فدية 5 ملايين.. قرار عاجل ضد المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح الإسلامية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. ماذا تغير؟
بمده محددة.. "الإسكان الاجتماعي" يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري
حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي
توجيهات رئاسية بتأمين السلع الغذائية.. ونواب: تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المدن التي سيشملها طرح شقق الايجار ، حيث يتضمن ٨٤٦٤ وحدة بالمحافظات، و٣٢٥٦ وحدة بالمدن الجديدة، و٣٢٨٠ وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

هذه الوحدات ستُطرح بخلاف الوحدات التي سبق إعلان الاستعداد عن  طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، خلال شهر أيضًا.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع للوزارة، لطرح ١٥ ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا لإمكاناتهم وقدراتهم المالية.

سكن لكل المصريين

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مستمر في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ويستعد لطرح إعلانًا جديدًا لوحدات محور محدودي الدخل، بنظام التمليك، في المحافظات والمدن الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تحرص على تنويع محاور الوحدات السكنية التي يتم طرحها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفير بدائل سكنية متعددة تتناسب مع مستويات الدخول والقدرات المالية للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في توفير السكن الملائم والارتقاء بجودة الحياة.

ومن جانبها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الإعلان الجديد بنظام الإيجار للصندوق يتضمن طرح ٨٣٨٤ وحدة بمساحة ٩٠ م²، و٨٠ وحدة بمساحة ٧٥ م² بالمحافظات.

وأضافت السيدة مي عبد الحميد أن الوحدات المطروحة من خلال الصندوق بالمحافظات، بمساحة ٩٠ م²، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة ٧٥ م².

الإعلان الجديد للإيجار

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن الإعلان الجديد للإيجار يشهد أيضًا طرح ٣٢٥٦ وحدة بالمدن الجديدة بواقع ٢٦٠٦ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ م²، و٦٥٠ وحدة بمساحة ٧٥ م².

وأضافت أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة ٩٠ م²، هي: أكتوبر الجديدة، ١٥ مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة ٧٥ م² هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسيتم طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للصندوق، موضحة أن الإعلان الجديد يتضمن طرح ٣٢٨٠ وحدة من وحدات مبادرة "حياة كريمة"، بمساحات تتراوح بين ٩٦ م² و١٠٠ م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

وأضافت مي عبد الحميد أن الإعلان يتضمن عدة شروط، موضحة بصورة تفصيلية في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، ومن أبرزها ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ عامًا، وألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، علمًا بأن باقي القيمة الإيجارية يتم سدادها في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

وأشارت إلى أن المدة الإيجارية للوحدات المطروحة تمتد لمدة 3 سنوات، يمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى، وذلك حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه، ويكون التجديد لمدة أخرى مماثلة بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

وأضافت أنه في حالة رغبة المستأجر في الاستمرار فيقوم بتقديم طلب قبل نهاية المدة الثانية بحد أدنى 3 أشهر محدد به رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

وأوضحت: من ضمن الشروط أنه في حالة كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة بهذا الإعلان، يجب عليه أن يكون قد قدم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة على منصة مصر الرقمية، والتنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل الاستلام، على أن يتم تقديم إقرار التنازل موثق لدى الشهر العقاري، وفي حالة عدم تقديم الإقرار يعد ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه بإمكان المواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، وذلك بعد خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه، مع رد الوحدة السكنية المخصصة له بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند التسليم أو سداد تكلفة رفع كفاءة الوحدة إن وجدت وكذلك تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل إلى إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى.

وأضافت أنه سيتم عمل بحث اجتماعي/ تقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، واستحقاقهم للحصول على دعم الإيجار، وكذلك إجراء استعلام سبق استفادة من خلال الصندوق للمواطن المتقدم وأسرته (الزوج /الزوجة و/أولاده القصر) الراغبين في التأجير للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية إيجار أو تمليك أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكنى آخر ومبادرات التمويل العقاري لإقرار مدى استحقاقهم لدعم الايجار من عدمه.

وأوضحت ضرورة أن يكون المواطن المتقدم أو (الزوج /الزوجة) إن وجد - من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل "يستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات".

وأكدت مي عبد الحميد أن الإعلان الجديد سيساهم في تنويع الخيارات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أمام المواطنين للحصول على وحدة سكنية، بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمالية الخاصة بهم.

شقق الايجار صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين الايجار التمليكي الايجار المنتهي بالتمليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

ترشيحاتنا

المصيف

أول ما تدخل الشاليه.. افعل هذه الأشياء فورًا لحماية أسرتك

انشقاق الأرض

هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

بالصور

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد