إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة

سطر نجم كرة السلة المصري إسماعيل أحمد فصلًا جديدًا في مسيرته الحافلة، بعدما نجح في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، محققًا إنجازًا غير مسبوق وهو في التاسعة والأربعين من عمره.

ونال اللاعب السابق للاتحاد السكندري والمحترف في صفوف الرياضي اللبناني الاعتراف الرسمي من موسوعة جينيس، بعدما أصبح أكبر لاعب سنًا يحقق "تريبل دابل"، في عمر 49 عامًا و243 يومًا، عقب تسجيله ثلاثة أرقام مزدوجة في مباراة واحدة.

واحتفل إسماعيل أحمد بهذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي، حيث نشر صورة أثناء تسلمه شهادة موسوعة جينيس خلال استراحة المباراة النهائية بين الرياضي والحكمة، وعلق قائلًا: "أكبر لاعب كرة سلة سنًا يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة بعمر 49 عامًا و243 يومًا."

ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة امتدت لأكثر من 30 عامًا داخل الملاعب، ويدلل على قدرة اللاعب على الحفاظ على مستواه البدني والفني رغم تقدمه في العمر، ليواصل كتابة اسمه بين أبرز أساطير كرة السلة.

وجاء تتويج إسماعيل أحمد بهذا الرقم التاريخي بالتزامن مع نجاح فريق الرياضي اللبناني في حصد لقب الدوري، بعدما تفوق على الحكمة بنتيجة 100-79 في المباراة السابعة والحاسمة من السلسلة النهائية، ليضيف اللاعب إنجازًا فرديًا وآخر جماعيًا في ليلة استثنائية.