شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات ملف الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا للإبقاء على عدد من اللاعبين، في الوقت الذي يقترب فيه آخرون من مغادرة الفريق.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر “أون سبورت إف إم”، إن الرباعي أحمد عيد، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد رضا، وعمر الساعي باتوا قريبين من الاستمرار مع الأهلي بنسبة تتجاوز 90%، بعد استقرار الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموتة على استمرارهم ضمن قائمة الموسم الجديد.

وأضاف أن الصورة تبدو مختلفة بالنسبة للمهاجم محمد شريف، الذي أصبح الأقرب للرحيل رغم ظهوره بمستوى جيد خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن النادي يدرس العروض المقدمة له.

وأوضح شوبير أن المغربي رضا سليم يقترب من مغادرة الأهلي، في ظل وجود اهتمام من نادي الجيش الملكي المغربي إلى جانب المصري البورسعيدي، بينما يسعى النادي لإنهاء ملف التونسي محمد الضاوي “كريستو” من خلال التوصل إلى تسوية بشأن مستقبله.

وأشار إلى أن الأهلي أنهى بالفعل ارتباطه بعمر كمال عبد الواحد، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن محمد علي بن رمضان أصبح خارج قائمة الفريق، خاصة بعد إعلان رئيس نادي الشمال القطري التوصل لاتفاق نهائي لإتمام الصفقة.

