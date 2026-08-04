بشرى تثير الجدل بفستان جريء

ظهرت الفنانة بشري بإطلالة ملفتة حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة .



تفاصيل إطلالة بشرى..

أطلت بشرى بفستان ملفت باللون الفضى اللامع الذى اتسم بستايل الكب و ذات فتحة من الساق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.