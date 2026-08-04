5 ذئاب تعدوا على فتاة بالمحلة والنيابة العامة تجدد حبس 3 متهمين 15 يوما

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة 3 شباب لما يتجاوز عمرهم 16 عام في واقعة هتك فتاة قاصر والاعتداء عليها بنطاق أحدي قري مركز المحلة.

توجيهات عاجلة من النيابة

كما وجهت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

كما أمرت النيابة العامة بأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وأقوال المتهمين الثلاثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة الفتاة "م.ن"16 سنة بتعرضها لهتك العرض علي ايدي 5 من الشباب حال سيرها بالطريق العام بنطاق دائرة المركز.

تطورات الحادث



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهمين



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من تحديد هوية ثلاثة وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة هتك العرض ومحاولة إيذاء الفتاة أثناء سيرها بطريق العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.