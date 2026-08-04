مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، بعدما عاود الارتفاع في عدد من البنوك، لتتجه العملة الأمريكية مجددًا نحو مستويات أعلى مقارنة بآخر الأسعار المسجلة، وسط تحركات لافتة في سوق الصرف. وسجل الدولار أعلى سعر للشراء عند 50.35 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 50.45 جنيه، وفق آخر تحديثات أسعار البنوك.

أسعار الدولار اليوم في مصر

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.17 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سجل سعر الدولار في QNB الأهلي نحو 50.34 جنيه للشراء، و50.44 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.