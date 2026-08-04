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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

4500 دولار للأوقية.. توقعات جديدة تدفع الذهب لموجة صعود عالمية ومحلية

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 4 أغسطس 2026، رغم التراجع الطفيف في أسعار الأوقية عالميًا، مدعومة باستقرار سعر الصرف واتساع الفجوة السعرية داخل السوق المحلية، فيما توقعت منصة آي صاغة استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر على المدى المتوسط، مع إمكانية وصول الأوقية إلى 4500 دولار خلال الربع الرابع من العام.


ووفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 25 جنيهًا بنسبة 0.43% مقارنة بتعاملات اليوم السابق، ليسجل 5870 جنيهًا.


وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6708 جنيهات، وعيار 18 نحو 5031 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46960 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا 4049 دولارًا.


وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن توقعات بنك سيتي تشير إلى تحرك أسعار الذهب في نطاق عرضي خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تستعيد زخمها الصعودي لتصل إلى نحو 4500 دولار للأوقية خلال الربع الرابع من 2026، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال النصف الأول من العام المقبل، بدعم من استمرار الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية.
 

وأضاف أن السوق المصرية تعكس حالة من الهدوء الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية، موضحًا أن ارتفاع الأسعار المحلية رغم تراجع الأوقية عالميًا يؤكد استمرار ثقة المتعاملين في الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل اتسعت من 120.78 جنيهًا إلى 125.67 جنيهًا خلال يوم واحد، لترتفع نسبتها من 2.11% إلى 2.19%، وهو ما يعكس زيادة طفيفة في هوامش التسعير، إلى جانب استمرار ثقة التجار في قوة الطلب المحلي.


وأوضح إمبابي أن انخفاض عدد التحديثات اليومية للأسعار من 13 تحديثًا إلى تحديثين فقط يعكس تراجع وتيرة التداولات، سواء نتيجة موسم الصيف أو ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض التداولات يشير إلى تراجع ضغوط البيع أكثر من كونه ناتجًا عن زيادة الطلب.
 

استقرار الدولار يدعم السوق المحلية
 

وأوضح التقرير أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حدّ من تأثير العملة الأمريكية على أسعار الذهب المحلية، حيث استقر الدولار قرب 50.13 جنيه، بينما ارتفع بشكل طفيف خلال فترة الدراسة من 50.17 جنيهًا إلى 50.44 جنيهًا، بنسبة 0.54% فقط.
وأكد التقرير أن هذا الاستقرار ساهم في جعل العوامل المحلية، وعلى رأسها اتساع الفجوة السعرية، المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب داخل السوق المصرية.
 

الذهب المحلي يخالف الاتجاه العالمي
 

وأشار التقرير إلى أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 5845 جنيهًا إلى 5870 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا من 4055.77 دولارًا إلى 4048.23 دولارًا، بانخفاض نسبته 0.19%، وهو ما يؤكد أن صعود الأسعار محليًا جاء نتيجة عوامل داخلية وليس بسبب تحركات الأسواق العالمية.
 

الفيدرالي يثبت الفائدة والأسواق تترقب

وأوضح تقرير آي صاغة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، في ظل استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف، وهو ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب بشأن الخطوة المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية.


وأضاف أن مؤشر الدولار الأمريكي سجل ارتفاعًا هامشيًا إلى 99.97 نقطة، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو 0.88% خلال الشهر الماضي، وهو ما يواصل تقديم دعم نسبي لأسعار الذهب عالميًا.
 

توقعات السوق
 

وأكد إمبابي أن الذهب مرشح للتحرك في نطاق عرضي يميل إلى الارتفاع خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع انتظار الأسواق صدور بيانات التوظيف والبطالة الأمريكية، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، ومن ثم مسار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.


وأشار إلى أن أبرز العوامل الداعمة للأسعار تتمثل في تراجع مؤشر الدولار، واستقرار أسعار الفائدة، واستمرار الطلب الاستثماري، فيما تتمثل أبرز التحديات في تراجع التضخم الأمريكي، وانخفاض نشاط التداول داخل السوق المحلية، واتساع الفجوة السعرية، والتي قد تحد من وتيرة نمو الطلب خلال المدى القصير.

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