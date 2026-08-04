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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يستعرض آليات رفع جاهزية الشركات

المجلس
المجلس
ولاء عبد الكريم

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات ورشة العمل «Export Readiness & Landscape Workshop» التي نظمها البنك التجاري الدولي CIB بمقره في القرية الذكية، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة لمنظومة التصدير في مصر، بهدف تعزيز جاهزية الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الدولية وتزويدها بالأدوات اللازمة لزيادة تنافسيتها.
 

ومثل المجلس خلال الورشة كل من هبة سهيل، مدير إدارة المعارض الدولية وخدمات الأعضاء، وآلاء البيرقدار، ممثل إدارة معلومات الأسواق، حيث استعرضا رحلة التصدير، وآليات تقييم جاهزية الشركات، والخدمات التي يقدمها المجلس لدعم المصدرين في مختلف مراحل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
 

وأكد المجلس أن نجاح الشركات في الأسواق الدولية يبدأ قبل تنفيذ أول عملية تصدير، من خلال تقييم شامل لقدراتها الإنتاجية والإدارية والمالية والتسويقية، والتأكد من توافق المنتجات مع المواصفات والاشتراطات الفنية والتنظيمية في الأسواق المستهدفة.
 

واستعرض المجلس دوره في تنمية صادرات الصناعات الغذائية، من خلال إعداد الدراسات والبحوث السوقية، وتنظيم المعارض الدولية والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية مع المستوردين، إلى جانب تنفيذ برامج بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري الذي يساعد الشركات على رفع تنافسيتها والوصول إلى المشترين الدوليين.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الصناعات الغذائية احتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية غير البترولية خلال عام 2025، بإجمالي صادرات بلغ نحو 6.8 مليار دولار، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
 

وأضاف أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية سجلت نحو 4.7 مليار دولار خلال العام نفسه، مستحوذة على قرابة 9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس أهمية سلاسل القيمة الزراعية والغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
 

وخلال الورشة، استعرض المجلس مفهوم رحلة التصدير (Export Journey) باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ بتقييم جاهزية الشركة، مرورًا باختيار الأسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات وفق متطلبات كل سوق، والوصول إلى المشترين، ثم تنفيذ العملية التصديرية، وصولًا إلى بناء شراكات تجارية مستدامة.
وأكد أهمية الاعتماد على البيانات والدراسات السوقية عند اختيار الأسواق الخارجية، مع تحليل حجم الطلب، والمنافسة، والأسعار، وقنوات التوزيع، والاشتراطات الجمركية والفنية، بما يضمن اتخاذ قرارات تصديرية أكثر كفاءة.
كما أوضح أن تطوير المنتج للتصدير يتطلب الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، وتحديث أساليب التعبئة والتغليف، والحصول على الشهادات اللازمة، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والتجارية للأسواق المستهدفة.
واستعرض المجلس أيضًا آليات الوصول إلى المشترين الدوليين، من خلال المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وتنظيم اللقاءات الثنائية، والاستفادة من منصات الأعمال الدولية، وإعداد ملفات تصديرية احترافية تعكس إمكانات الشركات وقدراتها الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، قدم المجلس عرضًا حول أداة Export Readiness Assessment التي يعمل على تطويرها، بهدف مساعدة الشركات على قياس مستوى جاهزيتها للتصدير بصورة علمية، من خلال تقييم جاهزية المنتج، والقدرات الإنتاجية والإدارية والمالية، ومدى الالتزام بمتطلبات الجودة وسلامة الغذاء، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
 

وأوضح أن الأداة توفر في نهاية عملية التقييم تقريرًا متكاملًا يحدد مستوى جاهزية الشركة، ونقاط القوة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، إلى جانب توصيات عملية وخارطة طريق تساعدها على بناء خطط تصديرية تستند إلى البيانات.
وأكد المجلس أن مشاركته في الورشة تأتي ضمن جهوده المستمرة لنشر ثقافة التصدير، ودعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير المعرفة والخدمات الفنية والأدوات التي تعزز قدرتها على دخول الأسواق الدولية وزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية التصدير صادرات مصر

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