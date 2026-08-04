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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السياحة الحلال.. هيئة المواصفات والجودة تنظم برنامجًا لتأهيل الكوادر

المواصفات والجودة
المواصفات والجودة
ولاء عبد الكريم


نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول "مواصفات السياحة الحلال والمطاعم وخدمات التموين" بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) 

 وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس الجاري، بمشاركة 180 متدربًا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المعنية بقطاعي السياحة والضيافة.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الهيئة لدعم البنية التحتية للجودة، وتعزيز نشر ثقافة المواصفات القياسية، وبناء القدرات الفنية للعاملين في قطاع السياحة، بما يسهم في رفع تنافسية السياحة المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال السياحة الحلال.
 

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة حول المواصفة OIC/SMIIC 9:2019 الخاصة بخدمات السياحة الحلال، والمواصفة OIC/SMIIC 6:2019 الخاصة بتطبيق متطلبات الحلال على المطاعم وخدمات التموين، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
 

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسيد إحسان أوفوت، الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والدكتور زغلول خضر، ممثل شركة حلال القاهرة.
وأكد الدكتور خالد صوفي أن استضافة البرنامج تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في دعم منظومة الجودة وتعزيز التعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الفنية ونشر تطبيقات المواصفات القياسية داخل قطاع السياحة والضيافة.
 

وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المبادرات رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في أسواق السياحة الحلال، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتطبيق مواصفات السياحة الحلال وتوسيع مجالات التعاون الدولي في هذا المجال.


من جانبه، أعرب السيد إحسان أوفوت، الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، عن تقديره للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على استضافة وتنظيم البرنامج، موضحًا أن التدريب يأتي ضمن مشروع ممول من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، ويستهدف بناء القدرات في مجال السياحة الحلال بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على دعم تطبيق مواصفات OIC/SMIIC الخاصة بخدمات السياحة الحلال والمطاعم وخدمات التموين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المستهلكين، وفتح مجالات أوسع للتعاون بين الدول الأعضاء.
بدوره، أكد الدكتور زغلول خضر، ممثل شركة حلال القاهرة، أن سوق السياحة الحلال يعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، ما يمثل فرصة كبيرة أمام مصر للاستفادة من مقوماتها السياحية والثقافية وبنيتها التحتية المتميزة، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر وتطبيق المواصفات الدولية يسهمان في رفع كفاءة المنشآت السياحية، وزيادة قدرتها التنافسية، واستقطاب مزيد من السائحين من الأسواق المستهدفة.

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