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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية

انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية
انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية
أ ش أ

بدأت أعمال الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أمريكية، اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة الإيطالية روما، وبمشاركة وفدين من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ اتفاق الإطار.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات استكمالاً لسلسلة الاجتماعات السابقة التي تستضيفها روما، في إطار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت التفاهمات وتعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان.

وتتناول المباحثات عدداً من الملفات المرتبطة بآليات تنفيذ الاتفاق، وسط مساعٍ أمريكية لدفع المفاوضات قدماً ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين

أعمال الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية العاصمة الإيطالية روما تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان

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