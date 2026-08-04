حجز مقعدا فى ربع النهائي.. كشف حساب منتخب ناشئات اليد في مونديال رومانيا

حجز منتخب مصر للشابات لكرة اليد (مواليد 2008) رسميًا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا.

وذلك بعدما ضمن التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات الدور الرئيسي، ليواصل كتابة تاريخ جديد لكرة اليد النسائية المصرية.

تأهل منتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة لكرة اليد لربع نهائي بطولة العالم المقامة في رومانيا بعد تحقيق انتصارات مميزة، أبرزها الفوز على كرواتيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

دور المجموعات

كرواتيا: الفوز بنتيجة 27-24 على وصيفة أوروبا.

فرنسا: الانتصار بنتيجة 29-24.

فيجي: فوز تاريخي وكاسح بنتيجة 83-17 محققاً رقماً قياسياً لأكبر عدد أهداف.

الدور الرئيسي

كوريا الجنوبية: الفوز المثير بنتيجة 28-27 في الثواني الأخيرة بعد ريمونتادا ناجحة.

وجاء تأهل المنتخب المصري عقب فوزه المثير على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، بالتزامن مع فوز منتخب الدنمارك على نظيره الفرنسي بنتيجة 21-19، ليضمن منتخبا مصر والدنمارك بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدًا لحسم صدارة المجموعة.

وحقق منتخب مصر أربعة انتصارات متتالية في البطولة، بدأها بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم التغلب على فرنسا 29-24، قبل تحقيق انتصار تاريخي على فيجي بنتيجة 83-17، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا كأكثر منتخب يسجل أهدافًا في مباراة واحدة بتاريخ بطولات العالم، ثم الفوز على كوريا الجنوبية في افتتاح مباريات الدور الرئيسي.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح خطة الإعداد التي وضعها الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، من خلال توفير برنامج إعداد متكامل، شمل معسكرات قوية ومباريات دولية، إلى جانب الدعم الفني والإداري المستمر للاعبات والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على تقديم الدعم المعنوي والمادي للمنتخب، حيث قرر صرف مكافأة فورية عقب الفوز على فرنسا، لتحفيز اللاعبات على مواصلة النتائج المميزة، وهو ما تُرجم داخل الملعب بمواصلة الانتصارات وبلوغ الدور ربع النهائي.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي غدًا بمواجهة منتخب الدنمارك، في لقاء يجمع المنتخبين اللذين ضمنا التأهل، من أجل حسم صدارة المجموعة قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.