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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5035 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5875 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6714 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47000 جنيه.

الدولار
الذهب 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.26 جنيه

سعر الشراء: 51.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.92 جنيه

سعر الشراء: 57.80 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.67 جنيه

سعر الشراء: 67.50 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

وكشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارا للموجة شديدة الحرارة بعد الارتفاع الملحوظ في قيم الحرارة والرطوبة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الحارة بدأت الأربعاء وكانت ذروتها السبت والأحد.

أرشيفية
الأرصاد


ولفتت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 38 وهذا أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذه الفترة من السنة بحوالي 4 درجات.

الأرصاد الجوية


وأردفت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 30 درجة، لافتًا إلى أن هذا المعدل الطبيعي في أغسطس ولكن التحسن لن يكون ملحوظا بشكل كبير بسبب نسب الرطوبة.


واختتمت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن في درجات الحرارة يمكن ملاحظته في فترات الليل، وسيكون الجو لطيفًا.

حالة الطقس
الذهب والدولار الذهب الدولار سعر الدولار صدى البلد

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