تير شتيجن يبدأ رحلة جديدة.. الحارس الألماني يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

أعلن نادي أياكس أمستردام تعاقده رسميًا مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027، في خطوة تمنح الحارس المخضرم فرصة لاستعادة مكانه الأساسي بعد خروجه من حسابات الفريق الكتالوني.

وتُعد هذه الإعارة الثانية على التوالي لتير شتيجن، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع جيرونا، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الهولندي.

مفاوضات استمرت لأسابيع

واعترف الحارس الألماني بأن المفاوضات استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، بسبب بعض التفاصيل الإدارية والمالية.

وقال في أول تصريحاته عبر وسائل إعلام أياكس: "الأمور الجيدة تحتاج إلى وقت، وفي النهاية سارت الأمور كما أردنا. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا."

وأوضح أن بعض الإجراءات الضريبية المتعلقة بعقده كانت من أبرز أسباب تأخير إتمام الصفقة.

جوردي كرويف أقنعه بالمشروع

وكشف تير شتيجن أن المدير الرياضي جوردي كرويف لعب دورًا محوريًا في إقناعه بالانضمام إلى أياكس، إلى جانب معرفته السابقة بالمدرب ميشيل ودالي بليند.

وأضاف: "منذ أول حديث مع جوردي كرويف شعرت أن أياكس هو الخيار المناسب. المشروع الرياضي كان واضحًا ومقنعًا بالنسبة لي."

طموحات تتجاوز الدوري الهولندي

وأكد الحارس الألماني أن هدفه مع أياكس لا يقتصر على المنافسة المحلية، بل إعادة النادي إلى مكانته الأوروبية.

وقال: "أياكس نادٍ عريق يمتلك تاريخًا كبيرًا، ونريد إعادته إلى القمة. أشعر أننا قادرون على تقديم موسم ناجح."

جاهز بدنيًا رغم الإصابات

ورد تير شتيجن على التساؤلات المتعلقة بحالته البدنية، خاصة بعد مشاركته المحدودة مع جيرونا بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وأكد: "أتدرب منذ الثاني من يوليو، وأشعر أنني في أفضل حالاتي. لا أعاني أي مشاكل بدنية، وأنا جاهز للمنافسة."

كما أوضح أنه كان مستعدًا للمشاركة مع برشلونة، لكن الجهاز الفني فضّل الاعتماد على الحارس الشاب جوان جارسيا، وهو ما دفعه للبحث عن فرصة جديدة.

دي يونج.. المستشار الأول

وتحدث الحارس الألماني أيضًا عن دور زميله في برشلونة فرينكي دي يونج، الذي رحب به عبر رسالة مصورة بعد انتقاله إلى أياكس.

وقال مازحًا: "فرينكي هو وكيل أعمالي! يعرف أمستردام جيدًا، وكانت نصائحه مهمة جدًا بالنسبة لي."

كما أشاد بالصفقة الجديدة للنادي، جوليان براندت، مؤكدًا أن استمرار أياكس في ضم لاعبين بهذا المستوى سيمنح الفريق فرصة كبيرة للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.