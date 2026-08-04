أياكس يعلن رسميًا ضم تير شتيجن على سبيل الإعارة من برشلونة

أعلن نادي أياكس الهولندي رسميًا تعاقده مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن قادمًا من برشلونة، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

نادي أياكس الهولندي

وجاءت الصفقة بعد انتهاء جميع الإجراءات بين الناديين، لينضم الحارس الألماني إلى صفوف الفريق الهولندي استعدادًا للموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى استعادة مستواه والمشاركة بانتظام.

ومن المقرر أن يبدأ تير شتيجن مشواره مع أياكس فور اكتمال إجراءات القيد، بعدما أنهى برشلونة وأياكس الاتفاق الخاص بالإعارة، والتي تأجل إعلانها في وقت سابق بسبب بعض الإجراءات المالية والإدارية.