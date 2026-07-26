أياكس ينسحب نهائيًا من سباق ضم لاعب ريال مدريد السابق داني سيبايوس

أعلن نادي أياكس أمستردام انسحابه نهائياً من مفاوضات التعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد السابق داني سيبايوس.

ووفقًا لصحيفة (ماركا) الإسبانية، فقد أنهى النادي الهولندي أسابيع من الاتصالات المكثفة والانتظار بعد فشله في تلقي رد إيجابي من اللاعب الأندلسي.

وكان النادي الهولندي قد توصل لاتفاق مالي مبدئي مع ريال مدريد بشأن الصفقة، بينما كان اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الإسباني، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب مطالب اللاعب وعدم رغبته في الرحيل عن صفوف النادي.

وبحسب الصحيفة، فإن العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة كانت تتمثل في صعوبة إنهاء سيبايوس لعقده مع ريال مدريد، فضلاً عن عدم اقتناع اللاعب بالانتقال إلى أياكس أمستردام لمواصلة مسيرته الكروية.

وعقب فشل المفاوضات وانسحاب النادي الهولندي من سباق ضم اللاعب، سيتعين عليه البحث عن خيارات أخرى لتحديد مستقبله الكروي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن نهاية الشهر الماضي رحيل سيبايوس، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين على إنهاء التعاقد، ليضع اللاعب بذلك نهاية لمسيرة استمرت تسعة أعوام داخل أسوار النادي الملكي.