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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

وظائف خالية 2026 بوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة سكك حديد مصر

وظائف خاليه 2026
وظائف خاليه 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الشباب عن أحدث فرص العمل المعلنة بالجهات الحكومية، بالتزامن مع إعلان كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف في تخصصات مختلفة، وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة بكل إعلان.

فرص العمل

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية في الهرم، موضحة أن الوظائف مخصصة للذكور فقط للعمل في مجال الخدمات المعاونة.

شروط التقديم

حددت المؤسسة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.
الاستعداد للعمل بنظام الورديات المختلفة (صباحية - مسائية - ليلية) وفقا لاحتياجات العمل.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات التالية:

السيرة الذاتية باللغة العربية.
صورة من المؤهل الدراسي.
صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة شهادة ميلاد مميكنة.
بيان أو برنت تأميني.

موعد ومكان التقديم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن طلبات التقديم تقدم بمقر مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بالطالبية، من خلال طلب موجه إلى المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

ومن المقرر عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم الأربعاء 5 أغسطس.

وتعد المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إحدى المؤسسات الأهلية المركزية، وتهدف إلى دعم الأسر المصرية وتحسين مستوى معيشتها، إلى جانب تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية والإنتاجية.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح باب التقديم لشغل 6 وظائف أكاديمية وقيادية بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بمدينة وردان، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة التعليمية وإعداد كوادر متخصصة في قطاع النقل السككي.

الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المعلن عنها:

وكيل للمعهد (بدرجة أستاذ مساعد).
أستاذ مساعد في تخصصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.
مدرس في تخصصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.

فرص العمل

شروط التقديم

 أولا: وظيفة مدرس

الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها والمعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما وقت نشر الإعلان.

 ثانيا: وظيفة أستاذ مساعد

الحصول على اللقب العلمي بدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما.

 ثالثا: وظيفة وكيل المعهد

الحصول على لقب أستاذ مساعد، مع مرور عامين على الأقل على الحصول عليه.
سبق شغل إحدى الوظائف الأكاديمية أو الإدارية.
ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما وقت نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة

يشترط إرفاق المستندات التالية عند التقديم:

طلب موجه إلى عميد المعهد.
السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات.
أصل المؤهلات العلمية وصور منها.
شهادة ميلاد مميكنة.
صورة بطاقة الرقم القومي.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور.
صحيفة حالة جنائية حديثة (فيش وتشبيه).
صور شخصية حديثة.
شهادات الخبرة والدورات التدريبية، وأي مستندات أخرى واردة بالإعلان.

فرص العمل

موعد وطريقة التقديم

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن باب التقديم يستمر لمدة 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال النموذج المخصص عبر الرابط الذي أعلنته الهيئة.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل جديدة، ودعم المؤسسات الحكومية بالكوادر المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومتي الرعاية الاجتماعية والنقل السككي.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي فرص العمل عمل

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