التعليم: انطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و38 مدرسة مصرية ألمانية مع العام الدراسي الجديد

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للتوسع في مدارس التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية إلى جانب 38 مدرسة مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المقبل، في إطار تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

تطوير التعليم الفني

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تناول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم، مع التركيز على تطوير التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة لسوقي العمل المحلي والدولي.

رفع جودة العملية التعليمية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التعليمية بصورة متكاملة، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير.

وأضاف أن الوزارة وقعت بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات متنوعة، بالشراكة مع عدد من كبرى شركات القطاع الخاص، من بينها حديد عز والسويدي، بما يوفر للطلاب تدريبًا عمليًا وشهادات معتمدة تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها.

زيارة وزير التربية والتعليم

كما أوضح أن زيارة وزير التربية والتعليم الأخيرة إلى ألمانيا أسفرت عن توقيع إعلان نوايا وبروتوكولات تعاون مع ولاية ساكسونيا الحرة وعدد من المؤسسات التعليمية، تمهيدًا لإطلاق 38 مدرسة مصرية ألمانية للتعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل.

وأكد زلطة أن الجانب الألماني نادرًا ما يمنح شهادات تعليم فني معتمدة خارج ألمانيا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة في منظومة التعليم الفني المصرية، وتمثل نقلة نوعية في التعاون التعليمي بين القاهرة وبرلين.