التعليم: إطلاق 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة بالتعاون مع إيطاليا لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، تناول جهود تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية، خاصة في قطاع التعليم الفني، الذي شهد توسعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل في عدد من التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تهدف إلى منح الطلاب شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في السوقين المحلي والدولي.

وتابع أن كل مدرسة تكنولوجية تطبيقية ستكون متخصصة في مجال محدد، مع وجود شريك من القطاع الخاص يتولى تدريب الطلاب عمليًا داخل الشركات والمصانع، بما يضمن اكتسابهم الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

تساعدهم على المنافسة والاندماج في سوق العمل

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن الشريك الدولي يشارك في وضع المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، إلى جانب توفير شهادات معتمدة للطلاب تساعدهم على المنافسة والاندماج في سوق العمل بعد التخرج.