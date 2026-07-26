لطيفة تُشعل حماس جمهورها: "شبهي بالملي" تنطلق 29 يوليو وتتصدر التريند قبل طرحها

تستعد النجمة لطيفة لإطلاق أولى أغنيات ألبومها الصيفي الجديد "شبهي بالملي" يوم 29 يوليو، وهي الأغنية التي اختارت أن تحمل اسم الألبوم، لتكون بوابة انطلاق عمل جديد تؤكد من خلاله استمرارها في تقديم موسيقى متجددة تواكب العصر وتحافظ في الوقت نفسه على هويتها الفنية.

وقبل أيام من طرح الأغنية، نجح تيزر "شبهي بالملي" في تصدر تريند تيك توك، بعدما لفت الأنظار بكلماته المرهفة وأجوائه العاطفية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي تداول المقطع بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر مبكر على حجم الترقب للألبوم.

وتحمل الأغنية توقيع الشاعر محمد رضوان، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد عادل، في تعاون يجمع بين الكلمة الصادقة واللحن الدافئ والتوزيع العصري.

وأكدت لطيفة أنها اختارت "شبهي بالملي" لتكون أولى أغنيات الألبوم لأنها الأقرب إلى شخصيتها، موضحة أن كلماتها تمسها بشكل كبير، وتحمل إحساسًا صادقًا ومشاعر عميقة، إلى جانب لحن وتوزيع يترجمان فكرة الأغنية بصورة مميزة.

وأضافت أن الألبوم سيُطرح وفق خطة إصدار سريعة، حيث سيتم إطلاق جميع أغنياته تباعًا خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، مشيرة إلى أن اختيار اسم "شبهي بالملي" لم يكن مصادفة، بل لأنه يعبر عنها فنيًا وإنسانيًا، ويشبهها في تفاصيله وأفكاره واختياراته الموسيقية.

وكشفت لطيفة أن التحضير للألبوم استغرق نحو عام كامل من العمل المتواصل داخل الاستوديوهات، بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، مؤكدة أنها متفائلة بردود فعل الجمهور، وأنها تتابع باهتمام كل ما يُكتب عن العمل منذ طرح التيزر.

وقالت: "سعيدة جدًا بتصدر تيزر الأغنية للتريند فور نزوله، وده أسعدني جدًا، لأن رأي الجمهور هو الأهم بالنسبة لي، وأنا مستنية لحظة طرح الأغنية وأتمنى تنال إعجابهم".

ويتعاون مع لطيفة في ألبوم "شبهي بالملي" نخبة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم: محمد رفاعي، محمد شافعي، خالد تاج الدين، محمد رضوان، جمال الخولي، محمد حامد، محمد يحيى، تامر علي، إسلام رفعت، إبراهيم أردني، والملحن الكبير وليد سعد، في توليفة موسيقية تجمع بين الخبرة والجيل الجديد.

ويأتي الألبوم الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم "قلبي ارتاح"، والذي تصدر قوائم الاستماع على منصات الموسيقى، وحقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليواصل مسيرة لطيفة في تقديم أعمال تجمع بين التجديد والجودة الفنية.