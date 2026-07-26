شرطة برلين: تصفية المشتبه به الرئيسي في حادثة الدهس بحي سبانداو

أعلنت شرطة برلين عن تصفية المشتبه به الرئيسي في حادثة الدهس ببرلين خلال عملية في حي سبانداو، بحسب تقارير لوسائل إعلام دولية.

ودهست مركبة حشداً على هامش مسيرة للمثليين في برلين، مساء أمس (السبت)، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن كل المؤشرات تفيد بأن الاعتداء كان «هجوما إرهابياً إسلاموياً».

وقال الوزير من موقع الاعتداء: «كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلاموي»، معلناً ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 29 جريحاً.

كانت حصيلة أولى قد أفادت بإصابة 16 شخصاً في عملية الدهس.

ونشرت شرطة برلين في وقت سابق، صورة لمشتبه به في الهجوم، في إطار نداء أطلقته للعامة للمساعدة في العثور على المشتبه به. وأعلنت النيابة العامة الألمانية ومكتب الشرطة الجنائية في ولاية برلين أن المشتبه به يدعى «عبد ب». ويبلغ من العمر 21 عاماً، مشيرين إلى أن التحقيقات تجرى «على خلفية الاشتباه في وقوع هجوم».

