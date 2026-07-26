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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات قرب مضيق هرمز بعد تحقيق أهدافها

أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات قرب مضيق هرمز بعد تحقيق أهدافها
أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات قرب مضيق هرمز بعد تحقيق أهدافها
أ ش أ

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أوصى بوقف الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، وذلك بعدما وصلت إلى أقصى حدود فعاليتها، مشيرا إلى أن العمليات حققت أهدافها العسكرية في تلك المنطقة.

وأفادت المصادر بأن توصية كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إلى جانب مستشارين آخرين، كان لها تأيثر على قرار الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بتعليق الضربات الأمريكية على إيران.

وأشار أكسيوس إلى أنهذا القرار يعد اعترافا من مستشاري الرئيس -عسكريين ومدنيين-بوجود حدود لما يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وتحديدا حملة القوة الجوية.

يشار إلى أنه للمرة الأولى منذ أسبوعين، أمر ترامب الجيش بوقف إطلاق النار وعدم شن ضربات على أهداف إيرانية حول الساحل الجنوبي لإيران وفي منطقة مضيق هرمز. وجاء هذا القرار بعد اجتماع مع كبار المستشارين والمسؤولين العسكريين الذين عرضوا عليه خطة جديدة للضربات في ذلك اليوم.

وبحسب المصادر فإنه في الأيام التي سبقت الاجتماع، كان ترامب يميل إلى العودة إلى العمليات القتالية الكبرى، لكن وجهة نظره بدأت تتغير مساء الخميس.

وأفادت المصادر أن الأدميرال كوبر قدم في وقت سابق من الأسبوع توصيته بشأن الخطوات المقبلة إلى البنتاجون وهيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض.

وأكد أن أسبوعين من الضربات في منطقة مضيق هرمز قد أضعفا بشكل كبير قدرة إيران على مهاجمة السفن.

وأشار كوبر إلى أن معظم الأهداف المحددة للقصف قد استنفدت.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الخطوة التالية المحتملة هي استئناف العمليات القتالية الكبرى لاستكمال استهداف نسبة الـ 20% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي لكنه لم يقصفها خلال عملية "الغضي الملحمي".

وأكدت المصادر أنه في حال عدم اتخاذ قرار بالعودة إلى العمليات القتالية الكبرى، فإنه لا جدوى من مواصلة حملة القصف التي استمرت أسبوعين.

من جانبه امتنع المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، عن التعليق.

موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر وقف الضربات العسكرية محيط مضيق هرمز

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