رسميا.. جوجل تؤكد زيادة أسعار هاتف Pixel 11 القادم وتكشف السبب

أكدت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية اعتزامها رفع أسعار هواتفها الذكية القادمة ضمن سلسلة "بيكسل 11" (Pixel 11)، مبررة القرار بالارتفاع القياسي الحاد في تكاليف المكونات الإلكترونية وخاصة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عالمياً.

أسباب ارتفاع الأسعار وموقف قيادات جوجل

وبحسب ما أورده موقع "ذا فيرج" (The Verge) الإخباري نقلاً عن تصريحات شكيل بركات، نائب رئيس شركة جوجل للأجهزة والخدمات، واجهت الشركة ضغوطاً مالية كبيرة نتيجة قفزة التكاليف التي طالت أسواق الشرائح والذاكرة.

وذكر بركات أن الشركة عملت على حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار لأطول فترة ممكنة، إلا أن الظروف الاقتصادية لسوق المكونات تغيرت بشكل أساسي ولا يمكن تحاديها.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الطلب على أجهزة السيرفرات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى تحويل قدرات المصانع نحو ذاكرات النطاق العريض، مما تسبب في شح المعروض للهواتف الذكية ورفع تكلفة الجيجابايت الواحدة بشكل غير مسبوق.

التسريبات الفنية وتوقعات الأسعار لمختلف الطرازات

وأشارت البيانات المجمعة من تسريبات المتاجر الإلكترونية إلى أن الزيادة المتوقعة ستصل إلى 100 دولار أمريكي على كافة طرازات السلسلة؛ حيث يُنتظر أن يبدأ سعر هاتف Pixel 11 الأساسي من 899 دولاراً بدلاً من 799 دولاراً.

وفي المقابل، ألغت الشركة سعة التخزين 128 جيجابايت لتصبح سعة 256 جيجابايت هي الخيار القياسي لجميع الأجهزة.

ولفتت التسريبات التقنية إلى أن طراز Pixel 11 Pro سيبدأ من 1099 دولاراً، وطراز Pro XL من 1299 دولاراً، بينما سيبدأ هاتف Pixel 11 Pro Fold القابل للطي من 1899 دولاراً.

كما أظهرت المواصفات المسربة تخفيض ذاكرة الرمز الممتاز (RAM) في طراز Pro بسعة 256 جيجابايت إلى 12 جيجابايت لمواجهة ارتفاع التكاليف.

جهود البرمجيات وموعد الإعلان الرسمي

وأفاد التقرير الإخباري لموقع The Verge بأن شركة جوجل بدأت بالتوازي العمل على تعديل وتطوير نظام أندرويد لتقليل استهلاكه للذاكرة العشوائية؛ وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة على الأجهزة دون الحاجة لرفع أحجام الذاكرة العتادية.

وتستعد الشركة للكشف الرسمي عن الأسعار النهائية والمواصفات الكاملة لسلسلة Pixel 11 خلال مؤتمرها الصحفي المرتقب عقدُه في 12 أغسطس القادم.