جوجل تضيف خيارًا برمجياً في تطبيق Google Photos والعودة للبحث الكلاسيكي التقليدي

أطلقت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق الصور الشهير "صور جوجل" (Google Photos)، أضافت فيه زر تبديل برمجياً يتيح للمستخدمين إيقاف محرك البحث القائم على الذكاء الاصطناعي والعودة مباشرة لاستخدام نظام البحث الكلاسيكي التقليدي داخل الألبومات.

إضافة زر التحكم في آليات البحث بـ Google Photos

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 جوجل" (9to5Google) التقني، جاء التحديث البرمجي الأخير بعد تفضيل قطاع واسع من المستخدمين للبحث بالكلمات المفتاحية المباشرة والمحددة بدلاً من التراجم والاستعلامات النصية المعقدة التي يعالجها مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج "Ask Photos".

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن الخيار البرمجي الجديد يظهر بوضوح داخل قائمة الإعدادات الخاصة بتطبيق Google Photos على أنظمة تشغيل أندرويد وiOS. ويسهم هذا التغيير في منح المستخدم الحرية الكاملة للاختيار بين المعالجة الذكية السحابية للصور أو العودة لنظام الفهرسة التقليدي السريع المبني على التواريخ والمواقع والوسوم المباشرة.

طريقة تفعيل نظام البحث الكلاسيكي وتحديث الواجهة

وذكر التقرير الفني المرفق أن زر التبديل يضمن استجابة فورية لعمليات الاستعلام البسيطة؛ حيث يمكن للمستخدم تعطيل أداة "Ask Photos" بضغطة واحدة، ليتحول شريط البحث الرئيسي فوراً إلى واجهته الكلاسيكية السابقة التي تعرض الفئات المنظمة وحافظات الصور والأشخاص والأماكن والأنشطة بأسلوب سلس ومباشر.

وتأتي هذه الخطوة الهندسية من جوجل لمعالجة شكاوى متعلقة بتأخر الاستجابة الزمنية للذكاء الاصطناعي أثناء معالجة الاستعلامات النصية البسيطة؛ إذ يتطلب نظام البحث الذكي الاتصال بالخوادم السحابية وتحليل لغة الجمل، بينما تعتمد آلية البحث الكلاسيكية في تطبيق Google Photos على المطابقة النصية المحلية والمباشرة بداخل قاعدة بيانات الجهاز.

جدول الإطلاق والتنسيق البرمجي المتاح للمستخدمين

وأشار التقرير الإخباري لموقع 9to5Google إلى أن الشركة الأمريكية بدأت طرح التحديث بشكل هوائي وتدريجي خادمياً (Server-side update) لجميع مستخدمي التطبيق حول العالم، دون الحاجة لتنزيل حزم تثبيت ثقيلة، مع استمرار العمل على تحسين استجابة الخوارزميات الذكية بشكل يوازي السرعة التشغيلية للأدوات التقليدية.

ولم تصدر جوجل أي بيان صحفي إضافي بشأن حذف ميزة "Ask Photos" مستقبلاً، مؤكدة استمرار تطوير الخيارين جنباً إلى جنب داخل تطبيق Google Photos لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع فئات المستخدمين وسهولة الوصول إلى الصور الشخصية والمقاطع المصورة المجهزة بداخل المعرض.