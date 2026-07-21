قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتوفيرها بتكاليف أقل
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
تفوق مصري في تصنيف فيفا.. 5 من الفراعنة بين أفضل 10 لاعبين عرب في المونديال .. اعرف الترتيب
أمير هشام: مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026.. وثامنًا في تقييم فيفا
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تُسرب أجهزة سامسونج القادمة.. إليك كل ما تريد معرفته عن Galaxy S26 FE وTab S12 المنتظرين

سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي
سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي
لمياء الياسين

تنشغل سامسونج هذا الأسبوع بفعاليتها Unpacked حيث ستكشف النقاب عن هواتف Galaxy القابلة للطي الجديدة. لكن هاتفها الجديد من إصدار Fan Edition ومجموعة أجهزتها اللوحية القادمة ظهرت أيضاً في ملف تنظيمي.

كشف تقرير جديد من موقع Android Authority أن هاتفي Galaxy S26 FE و Galaxy Tab S12 قد ظهرا في قائمة داخلية داخل تطبيق Google، وهي قائمة تتعقب الأجهزة التي من المقرر أن تقدم نسخة تجريبية مجانية من اشتراك Google المدفوع في مجال الذكاء الاصطناعي.


سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي
 

يتواجد كل من Galaxy Z Fold 8 و Z Flip 8 بالفعل في نفس القائمة، ويشير إضافة S26 FE و Tab S12 إلى أن كلا الجهازين يقتربان من الإطلاق.
أضافت تقارير حديثة أخرى تفاصيل إضافية حول ما يمكن توقعه من كل جهاز. من المتوقع أن يحتفظ جهاز Galaxy Tab S12 Ultra بتصميم مشابه لجهاز Tab S11 Ultra، بما في ذلك النتوء على شكل حرف V الذي يضم الكاميرا الأمامية.

أما عن أبعاد الجهاز اللوحي تبلغ 326.34 × 208.46 × 5.12 ملم، وهي أبعاد وسماكة متطابقة تقريبًا مع سابقه. ومن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية واحدة وكاميرتين خلفيتين، مع العلم أن عدد الميجابكسل الدقيق لم يُكشف عنه بعد.


سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي


من المتوقع أن يعمل جهاز Tab S12 Ultra بمعالج MediaTek Dimensity 9500 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارات تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. ومن المتوقع إطلاقه بنظام One UI 9.0، وأن يحصل على تحديثات نظام Android لمدة ست سنوات.

من ناحية الهاتف، يتبع هاتف Galaxy S26 FE توجه سامسونج التصميمي لعام 2026، مع بروز بارز للكاميرا وإطار مسطح. تُظهر قائمة Geekbench لوحة الهاتف التي تحمل اسم s5e9955، والتي تتوافق مع شريحة Exynos 2500 وتصميم النواة 1+2+5+2. كما يبدو أن شاشته ستشهد تغييرًا كبيرًا: تشير التقارير إلى استخدام لوحة OLED من شركة BOE الصينية، وهي المرة الأولى التي تستعين فيها سامسونج بشركة خارجية لتصنيع الشاشات في طراز FE بدلاً من الاعتماد على وحدة العرض الخاصة بها.
من المتوقع أن تكشف سامسونج عن كل من سلسلة هواتف Galaxy S26 FE وسلسلة أجهزة Galaxy Tab S12 في شهر سبتمبر، وذلك على غرار نمط إطلاق العام الماضي لكلا خطي الإنتاج.

تطبيق Google مجال الذكاء الاصطناعي جهاز Galaxy Tab S12 Ultra الكاميرا الأمامية جهاز Tab S12 Ultra لوحة OLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

الىتهمين

بسبب ركنة دراجة نارية.. القبض على المتهمين بالتشاجر بالعصي الخشبية ببدر

المتهم

القبض على شخص اقتحم مخزنا وتعدى على العاملين به في شمال سيناء

تعليق دش للصغار بشوارع المحلة

ضبط شخص متهم بإهدار المياه وتعريض حياة المواطنين للخطر بشوارع المحلة والنيابة العامة تحقق ..صور

بالصور

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد