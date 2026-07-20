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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تشتري هاتفا جديدا.. اعرف كيف نتخلص من بطء جهازك في خطوتين

بطء الهاتف
بطء الهاتف
لمياء الياسين

 مع تقدم عمر هاتفك سيستغرق شحنه وقتًا أطول، ولن يحتفظ بالشحنة لفترة طويلة كما كان من قبل، فيمكن أن تؤثر البطارية التالفة على أداء هاتفك مما يضع ضغط على المكونات الأخرى ويؤدي إلى تباطؤ الهاتف، أو قد لا تتمكن البطارية المتدهورة من دعم الاستخدام المكثف لوحدة المعالجة المركزية، مما قد يؤدي إلى إغلاق الهاتف بشكل عشوائي.

مساحة محدودة للتخزين

وفقا لموقع brave، هناك علاقة مباشرة بين كمية (وحجم) الملفات المخزنة على هاتفك وأداء هاتفك، فمع امتلاء مساحة التخزين، قد يتباطأ الأداء. 

وفي حين تستخدم معالجات الهواتف الحديثة تقنيات مختلفة للحفاظ على الذاكرة المتاحة، فإن تراكم الصور ومقاطع الفيديو والرسائل على هاتفك سيحد من قدرة المعالج على التكيف، ومن المحتمل أن تلاحظ تباطؤ الأداء كلما اقتربت من حد التخزين.

التطبيقات غير الضرورية أو “البرامج غير الضرورية”

على الجانب الآخر، إذا كنت تعاني من تباطؤ الهاتف، فيمكنك محاولة إلغاء تثبيت بعض البرامج المثبتة مسبقًا أو حذفها، وبالمثل، يمكنك تجربة عملية مماثلة لمسح  التطبيقات التي قمت بتحميلها عمدًا.

طرق سهلة لتسريع هاتفك

إذا كان هاتفك بطيئًا بسبب تلفه المادي، فمن غير المرجح أن تتمكن من إصلاحه. 

إذا كان يحتاج إلى مكون أو بطارية جديدة، فستحتاج إلى استبدال تلك الأجزاء قبل محاولة تسريع جهازك باستخدام طرق أخرى.

فيجب القيام بمراجعة التطبيقات الموجودة على هاتفك،و إلغاء تثبيتها حسب الحاجة
أولاً، يجب عليك مراجعة التطبيقات المثبتة على هاتفك، وأذوناتها (أو مستويات وصولها) إلى بياناتك، سيخبرك هذا التدقيق بالتطبيقات التي لديك، وما تفعله، وما يمكنها الوصول إليه. 

يمكنك القيام بذلك بسهولة على كل من أجهزة Android وiOS لتحرير مساحة التخزين، وتسريع هاتفك بشكل عام.

لمراجعة التطبيقات على جهاز Android:

فتح تطبيق الإعدادات 

يجب عليك فتح قائمة التطبيقات والإشعارات ورؤية جميع التطبيقات على هاتفك. 

إذا رأيت شيئًا لا تعرفه أو لا تستخدمه، فاحذفه.

أو يمكنك تحديد تطبيق ثم النقر فوق الأذونات لمعرفة ما يمكنه الوصول إليه.

بدلاً من ذلك، يوجد عادةً قسم "التطبيقات والأذونات" ضمن قائمة "التطبيقات والإشعارات" الرئيسية. 

تتيح لك هذه القائمة عرض الأذونات لتطبيقات متعددة في نفس الوقت.

لمراجعة التطبيقات على جهاز iOS:

افتح تطبيق الإعدادات.

انقر فوق "الخصوصية" لرؤية جميع التطبيقات على هاتفك، مقسمة إلى فئات مثل جهات الاتصال أو الصور . 

أو يمكنك العودة إلى شاشة "الإعدادات" الرئيسية ومراجعة التطبيقات الفردية.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت لهاتفك

يمكن للبيانات المخزنة مؤقتًا على جهازك أو تطبيق فردي أن تستهلك مساحة التخزين وتؤدي إلى تباطؤ أو حتى تلف. 

قد يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل متكرر.

عمر هاتف إغلاق الهاتف تباطؤ الهاتف مساحة التخزين الملفات المخزنة مقاطع الفيديو مسح التطبيقات أجهزة Android

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