انتبه! جهازك المجهد يلتهم سرعة الإنترنت دون أن تشعر

عندما يتباطأ اتصال Wi-Fi لدى الكثيرين، يكون الأمر محبطًا، إلا أنه في المقابل يجب الانتباه إلى الأسباب التي قد تجعل اتصالك بالإنترنت بطيئًا، وهناك العديد من الطرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها فقد يكون سبب بطء اتصال Wi-Fi هو تحميل الكمبيوتر أو الهاتف أكثر من طاقته. تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى صيانة منتظمة للحفاظ على عملها بأفضل أداء.إذا لم يكن لديك الوقت أو الخبرة، فما عليك سوى الحصول على تطبيق يقوم بذلك.

ملفات غير ضرورية

يتوفر برنامج CCleaner المجاني لأجهزة Windows وMac وAndroid وسيقوم بالتخلص من الملفات الغير ضرورية،

إذا قمت بالتخلص من الملفات التي تحتاجها ولكن شبكة Wi-Fi لا تزال بطيئة، فاستكشف هذه الأسباب لإصلاحها حتى تتمكن من حل المشكلة:

تحقق من موقع جهاز التوجيه الخاص بك وقم بإعادة التشغيل

اختبار ما إذا كان النطاق الترددي الخاص بك منخفضًا

البحث عن الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى

تحقق من جهازك

أعد تثبيت برامج تشغيل الشبكة الخاصة بك

تغيير خادم DNS الخاص بك



تحقق من موقع جهاز التوجيه

عندما يتعلق الأمر بأجهزة التوجيه، إذا كنت تجلس بجوار جهاز التوجيه، فستكون تجربتك عبر الإنترنت دائمًا أفضل من أن تكون على بعد درجتين من جهاز التوجيه يمكنك أيضًا التحقق من وجود عوائق مثل الجدران ومعرفة ما إذا كان هناك مكان أفضل لجهاز التوجيه الخاص بك.

إذا لم تتمكن من تحريك جهاز التوجيه الخاص بك، أو كان في أفضل مكان بالفعل، فحاولي إعادة التشغيل ثم بإيقاف تشغيله لمدة 15 ثانية، ثم أعادة تشغيله. هل تظهر المزيد من الأشرطة في أيقونة قوة إشارة Wi-Fi لديك ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا رائع — اختبر الإنترنت مرة أخرى على جهازك. إذا لم ينجح كل هذا، فيجب أن يساعدك معزز Wi-Fi لأنه يوسع النطاق ويحسن السرعات.



تحقق من جهازك

على الجانب الآخر البرامج الضارة يمكنها أيضًا إبطاء جهازك بشكل كبير فمن المهم الحفاظ على جهازك في حالة جيدة حتى يعمل بأفضل ما يمكن. يمكنك القيام بذلك بنفسك يدويًا عن طريق تحرير مساحة أو استخدام برنامج للقيام بذلك مثل تطبيق CCleaner المجاني . سيساعد ذلك جهازك على العمل بشكل أسرع ومسح المسارات عبر الإنترنت أيضًا.

قد تكون هناك مشكلات أخرى متعلقة بالبرامج القديمة. تأكد من تحديث نظام التشغيل لديك ومن تحديث جميع التطبيقات لديك أيضًا، فهذا لا يساعد فقط في إصلاح مشكلات الأداء، بل يمكنه أيضًا سد الثغرات الأمنية، مما يزيد من أمانك على الإنترنت.

هناك مشكلة شائعة أخرى تؤدي إلى إبطاء عملية التصفح أو الاستخدام العام للجهاز، وهي كثرة التطبيقات التي تعمل في الخلفية. حاول الحد من عدد التطبيقات المفتوحة في وقت واحد، وإذا كنت بحاجة إلى فتحها جميعًا.

استخدام تطبيقات تحليل الواي فاي

هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في تحسين الاتصال اللاسلكي، مثل: