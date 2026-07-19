ليس مجرد هاتف.. أوبو تكشف عن وحش جديد بمروحة تبريد مدمجة

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتفها الجديد Oppo K15، في السوق الصينية يوم 24 يوليو، وذلك بعد أشهر من طرح سلسلة K15 Pro في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، كشفت شركة أوبو عن تصميم هاتف Oppo K15 ومواصفاته الرئيسية وخيارات الألوان عبر متجرها الرسمي على الإنترنت، بالتزامن مع فتح باب الطلب المسبق.

وسيأتي هاتف Oppo K15 مزودا بمروحة تبريد مدمجة، على غرار هاتفي K15 Pro وK15 Pro+، إلى جانب غرفة تبريد بالبخار VC بمساحة 4950 ملم مربع للمساعدة في الحفاظ على الأداء أثناء الاستخدام المكثف.

وسيتم تشغيل هاتف Oppo K15، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7360 Super، ويتميز بشاشة AMOLED بقياس 6.59 بوصة، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات.

وفي قسم التصوير، يأتي هاتف Oppo K15 بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مزودا بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، كما تتضمن وحدة الكاميرات حلقة إضاءة RGB.

أما في الواجهة الأمامية، فيحصل هاتف Oppo K15 على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، كما أكدت أوبو حصوله على معيار IP69 لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر هاتف Oppo K15، حاليا للحجز المسبق عبر متجر أوبو الرسمي في الصين، وسيطرح بلوني الرمادي والأبيض، مع نسخة واحدة تضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

هاتف Oppo K15

جدير بالذكر أن شركة أوبو تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي بتصميم عريض، لينضم إلى التوجه المتزايد الذي تستعد له شركات كبرى مثل سامسونج وآبل في سوق الهواتف القابلة للطي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الربع الأول من عام 2027، وسيعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 6، الذي لم يعلن عنه رسميا بعد، ويحمل رقم الطراز SM8950.