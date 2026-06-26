أوبو تطلق سلسلة Reno 16 بكاميرات متطورة وبطاريات ضخمة

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Reno 16 في عدد من الأسواق العالمية، والتي تضم ثلاثة طرازات هي: Reno 16 Pro 5G وReno 16 5G وReno 16 F 5G، حيث يستهدف كل إصدار فئة سعرية مختلفة مع اختلافات في الأداء والكاميرات والبطارية وخصائص الاتصال.



وتقدم سلسلة أوبو الجديدة مجموعة من الميزات أبرزها زر Snap Key القابل للتخصيص، ودعم Oppo Bubble، إضافة إلى بطاريات كبيرة السعة عبر مختلف الإصدارات.

مميزات سلسلة أوبو Reno 16



مواصفات Reno 16 Pro 5G

يأتي إصدار Reno 16 Pro 5G في صدارة السلسلة بشاشة AMOLED بقياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K تبلغ 2640 × 1216 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في الألعاب المدعومة، وألوان 10-بت، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة.

ويعمل هاتف Reno 16 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8550 Super، مع ذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 3.1، ويضم بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 وات.

أما على مستوى التصوير، فيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، إلى جانب كاميرا واسعة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بيريسكوب 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف Reno 16 Pro 5G

مواصفات Reno 16 5G

يعتمد الإصدار القياسي Reno 16، على معالج Snapdragon 7 Gen 4، مع نفس شاشة 6.32 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 1800 شمعة.

ويحتوي على بطارية أكبر بسعة 6700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 80 وات، ويضم نظام كاميرات ثلاثي يتكون من عدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بيريسكوب 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

هاتف Reno 16 5G

هاتف Reno 16 F 5G

يعمل إصدار Reno 16 F 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 7300-Energy مع ذاكرة LPDDR4X وتخزين UFS 3.1، ويأتي بشاشة AMOLED أكبر بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة.

ويتميز بأكبر بطارية في السلسلة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 80 وات، ويضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، إضافة إلى كاميرا أمامية 50 ميجابكسل.

هاتف Reno 16 F 5G

تعمل هواتف Reno 16 بنظام أوبو ColorOS 16 المبني على Android 16، وتدعم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، ودعم لشبكة Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.4، والاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ IR، إضافة إلى دعم شريحتي اتصال 5G مع eSIM في الإصدارين القياسي وPro.

كما تأتي بهيكل من الألومنيوم مع حماية Crystal Guard، وتصنيفات مقاومة للماء والغبار تصل إلى IP68 وIP69 وIP69K.

Oppo Bubble

كما كشفت أوبو عن ملحق جديد باسم Oppo Bubble Mag E-Badge، وهو شاشة ذكية مغناطيسية صغيرة تثبت على ظهر الهاتف، وتعرض معاينة مباشرة من الكاميرا الخلفية لتسهيل تصوير السيلفي والصور الجماعية.

ويمكن استخدامه أيضا كمؤقت أو زر تصوير عن بعد حتى 10 أمتار، مع شاشة AMOLED بحجم 1.73 بوصة تدعم الصور المتحركة ومقاطع الفيديو القصيرة، ويزن 27.5 جرام فقط ويأتي بسمك 7 ملم وببطارية 550 مللي أمبير مع مقاومة IP54.

Oppo Bubble

الأسعار والتوافر

يتوافر هاتف Reno 16 Pro 5G للبيع في تايلاند بسعر حوالي 810 دولارا، لإصدار 12 + 512 جيجابايت.

ويبدأ سعر Reno 16 5G من 600 دولار، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 688 دولار لنسخة 12 + 256 جيجابايت.

أما Reno 16 F 5G فيبدأ من حوالي 480 دولارا لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ويرتفع إلى 508 دولار لنسخة 8 + 256 جيجابايت، مع توفر عدة ألوان تشمل الأبيض والبنفسجي بدرجات مختلفة.