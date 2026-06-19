مواصفات Reno 15A.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة تدوم لأيام

أعلنت شركة أوبو Oppo، بهدوء عن هاتفها الجديد Oppo Reno 15A، وهو جهاز يأتي بمواصفات مألوفة للغاية، إذ يبدو أنه نسخة معاد تسويقها من هاتف Oppo Reno 15F، مع احتفاظ الهاتفين بنفس رقم الطراز والمواصفات الأساسية.

مواصفات أوبو Reno 15A

يتميز هاتف Reno 15A، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة بدقة +Full HD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وعمق ألوان 10-بت، مع سطوع يصل إلى 1400 شمعة في ظروف الإضاءة القوية.

كما تتمتع الشاشة بحماية AGC Dragontrail STAR D+، بينما يتولى مستشعر البصمة المدمج أسفل الشاشة مهام التحقق البيومتري.

يتم تشغيل هاتف Reno 15A، بواسطة معالج Snapdragon 6 Gen 1، إلى جانب ذاكرة رام من نوع LPDDR4X وتخزين داخلي من نوع UFS 3.1.

وأبرز ما يميز الجهاز هو بطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، بالإضافة إلى دعم معيار PPS للشحن بقدرة تصل إلى 55 وات.

يمتاز هاتف Reno 15A، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

هاتف Reno 15A

يحتوي هاتف Reno 15A على مجموعة من المزايا الإضافية تشمل دعم الاتصال قريب المدي NFC وتقنية Bluetooth 5.1 ومنفذ شحن USB-C مع دعم الصوت السلكي، بالإضافة إلى إمكانية توسيع التخزين عبر بطاقات microSD.

ويعمل الهاتف بواجهة ColorOS 16 المبنية على نظام Android 16، كما يتمتع بمعايير مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68 وIP69.

سعر Reno 15A

يتوافر هاتف Reno 15A، بثلاثة ألوان هي الوردي، والأزرق الداكن، والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 400 دولار للنسخة بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.