قائمة أجهزة أوبو المؤهلة لتحديث "أندرويد 17" تثير الجدل

تستعد شركة أوبو Oppo، للكشف عن الترقية البرمجية الرئيسية القادمة ColorOS 17، والتي ستكون مبنية على نظام التشغيل أندرويد 17 المتوقع أن تطلقه جوجل قريبا.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي، يتساءل المستخدمون عما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على هذا التحديث الكبير من أوبو .

تسريبات مبكرة تشير إلى أن ColorOS 17 سيكون نقلة نوعية وليست مجرد تحسينات سنوية بسيطة، ما يزيد من حماس المستخدمين، وقد جرى إعداد قائمة بالأجهزة المؤهلة للتحديث استنادا إلى سياسة التحديثات الخاصة بـ أوبو، وهي كالتالي:

الأجهزة المؤهلة لتحديث أندرويد 17 من أوبو

سلسلة Oppo Find N

Oppo Find N6

Oppo Find N5

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

سلسلة Oppo Find X

Oppo Find X9

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9s

Oppo Find X8

Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

سلسلة Oppo Reno

Oppo Reno 15

Oppo Reno 15 Pro

Oppo Reno 15 Pro Mini

Oppo Reno 15 Pro Max

Oppo Reno 15 F

Oppo Reno 15 FS

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro

Oppo Reno 14 F

Oppo Reno 13

Oppo Reno 13 Pro

Oppo Reno 13 F

Oppo Reno 13 F 4G

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11 Pro

سلسلة Oppo F

Oppo F33

Oppo F33 Pro

Oppo F31

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro+

Oppo F29

Oppo F29 Pro

سلسلة Oppo K

Oppo K13

Oppo K13 Turbo

Oppo K13 Turbo Pro

Oppo K13x

سلسلة Oppo Pad

Pad 5

Pad 3

Pad SE

ملاحظة مهمة: لم تنشر أوبو بعد القائمة الرسمية للأجهزة الداعمة لـ ColorOS 17، لكن هذه القائمة مبنية على سياسة التحديثات الخاصة بالشركة، ما يعني أن وجود جهازك ضمنها يكاد يضمن حصوله على الترقية.