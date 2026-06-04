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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة أجهزة أوبو المؤهلة لتحديث "أندرويد 17" تثير الجدل

أوبو تستعد لإطلاق تحديثها الكبير القادم ColorOS 17 المبني على أندرويد 17
أوبو تستعد لإطلاق تحديثها الكبير القادم ColorOS 17 المبني على أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة أوبو Oppo، للكشف عن الترقية البرمجية الرئيسية القادمة ColorOS 17، والتي ستكون مبنية على نظام التشغيل أندرويد 17 المتوقع أن تطلقه جوجل قريبا. 

ومع اقتراب الإعلان الرسمي، يتساءل المستخدمون عما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على هذا التحديث الكبير من أوبو .

تسريبات مبكرة تشير إلى أن ColorOS 17 سيكون نقلة نوعية وليست مجرد تحسينات سنوية بسيطة، ما يزيد من حماس المستخدمين، وقد جرى إعداد قائمة بالأجهزة المؤهلة للتحديث استنادا إلى سياسة التحديثات الخاصة بـ أوبو، وهي كالتالي:

الأجهزة المؤهلة لتحديث أندرويد 17 من أوبو 

 

سلسلة Oppo Find N

Oppo Find N6
Oppo Find N5
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip

سلسلة Oppo Find X

Oppo Find X9
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9s
Oppo Find X8
Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X8 Ultra
Oppo Find X7
Oppo Find X7 Ultra
Oppo Find X6
Oppo Find X6 Pro

سلسلة Oppo Reno

Oppo Reno 15
Oppo Reno 15 Pro
Oppo Reno 15 Pro Mini
Oppo Reno 15 Pro Max
Oppo Reno 15 F
Oppo Reno 15 FS
Oppo Reno 14
Oppo Reno 14 Pro
Oppo Reno 14 F
Oppo Reno 13
Oppo Reno 13 Pro
Oppo Reno 13 F
Oppo Reno 13 F 4G
Oppo Reno 12
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 11
Oppo Reno 11 Pro

سلسلة Oppo F

Oppo F33
Oppo F33 Pro
Oppo F31
Oppo F31 Pro
Oppo F31 Pro+
Oppo F29
Oppo F29 Pro

سلسلة Oppo K

Oppo K13
Oppo K13 Turbo
Oppo K13 Turbo Pro
Oppo K13x

سلسلة Oppo Pad

Pad 5

Pad 3

Pad SE

ملاحظة مهمة: لم تنشر أوبو بعد القائمة الرسمية للأجهزة الداعمة لـ ColorOS 17، لكن هذه القائمة مبنية على سياسة التحديثات الخاصة بالشركة، ما يعني أن وجود جهازك ضمنها يكاد يضمن حصوله على الترقية.

Android 17 هواتف أوبو ColorOS 17 Oppo Reno

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