تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرش الناموس والحشرات الطائرة بالمواد الكيماوية اللازمة، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه شنت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي مركز منيا القمح تابع أشرف عامر رئيس المركز، تنفيذ حملة رش ضبابي ، استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية وأماكن تجمعات المواطنين (منطقة جمعية المحافظة على القرآن الكريم - ارض الموليد- شارع اللاهوني- مستشفى منيا القمح) بالمدينة ، وذلك لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي مركز ديرب نجم قاد أحمد ضاحي رئيس المركز حملات مكثفة لرش شوارع الوحدة المحلية ( بالعصايد - بصافور- جميزة بني عمرو) ، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وفي مركز مشتول السوق قاد اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس المركز حملات مكثفة لرش شوارع (قاعه الافراح - منطقه المجلس - الشؤون - مجمع المدارس - مستشفي دار الشفاء ) بنطاق المدينة ، وشوارع عزبة نبتيت (مسجد الرحمه - مدخل العزبه - مصرف نبتيت) التابعة للوحدة المحلية بنبتيت، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات الرش بشكل يومي ومنتظم، وعدم التهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع عرض تقارير دورية بمعدلات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على السلامة والصحة للمواطنين.