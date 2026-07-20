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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

73 مليون جنيه .. رفع كفاءة سيارات شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

سيارات شفط المياه
سيارات شفط المياه
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن رفع كفاءة البنية التحتية بصفايات وسيارات لشفط وكسح مياة الأمطار من شوارع وانفاق المحافظة ، بتكلفة إجمالية بلغت ٧٣ مليون جنيه، بما يسهم في الحد من تجمعات المياه، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة عند تعرض المحافظة لموجة الأمطار الغزيرة.

أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وتركيب ٤٦٠ صفاية لتصريف مياه الأمطار بمراكز الزقازيق وحي أول وحي ثان والقنايات، تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت ٦ ملايين جنيه، وذلك بهدف إنشاء شبكة فعالة لتصريف مياه الأمطار، والحد من تجمعات المياه بالشوارع، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترات سقوط الأمطار.

أضاف المحافظ أنه تم دعم منظومة النظافة ب ٧ سيارات فنطاس لشفط المياه، منها ٤ سيارات بسعة ٢٠ مترًا مكعبًا و٣ سيارات بسعة ١٠ أمتار مكعبة، بتكلفة إجمالية بلغت ٤١ مليون جنيه، لرفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار.

كما تم دعم منظومة الحماية المدنية بعدد سيارتي إطفاء بخزان سعة ٨ أمتار مكعبة وسيارة إطفاء متوسطة (٤×٤)، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦ مليون جنيه، في إطار تعزيز جاهزية الحماية المدنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المعدات، مع التوجيه بالاستخدام الأمثل للمشروعات والمعدات الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بما يعزز قدرة المحافظة على التعامل مع مياه الأمطار، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية وسيارات لشفط وكسح مياة الأمطار مياة الأمطار السيولة المرورية

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