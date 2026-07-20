اورمان الشرقية تنظم قافلة علاجية بالتعاون مع المستشفي الجامعي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الشرقية نجحت بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وقد استهدفت القافلة تقديم الدعم الطبي لعدد 75 مريض ومريضة بقرية طاھره حميد بمركز الزقازيق، وقرية أبو متنا بمركز ديرب نجم.

وكلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية بتوفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 23 حالة.

وأشار الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.