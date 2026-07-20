رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يفتتح معهد العصلوجي للفتيات بالشرقية

أجرى الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد سيد جنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية بمنطقة الشرقية الأزهرية.

واستهل الجولة بتفقد لجان امتحانات النقل للدور الثاني، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط.

تحقيق الانضباط داخل اللجان

وأكد رئيس القطاع خلال الجولة أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب، مشددًا على ضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، وموجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات لما يبذلونه من جهود لضمان حسن سيرها.

وعقب انتهاء الجولة التفقدية، شهد مراسم تشغيل معهد العصلوجي الإعدادي الثانوي فتيات، التابع لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية، وعدد من قيادات المنطقة، في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية للتوسع في إنشاء وتشغيل المعاهد الجديدة، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الأزهر الشريف.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن افتتاح وتشغيل المعاهد الجديدة يعكس اهتمام الأزهر الشريف بدعم المنظومة التعليمية وتطوير بنيتها، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة مستمرة من الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات المرحلة.

وفي ختام الجولة، أشاد بما لمسه من انضباط داخل اللجان، وبالجهود المبذولة في تجهيز وتشغيل المعهد الجديد، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بجميع المناطق الأزهرية، بما يحقق جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الأزهر الشريف