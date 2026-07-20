رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد انتظام امتحانات «الدور الثاني» للنقل

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، سير امتحانات «الدور الثاني» لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للامتحانات.

تفقد عدد من المعاهد

وشملت الجولة التفقدية لجان (مطروح النموذجي الابتدائي- فتيات النموذجي- بنين مطروح)، التابعين لإدارة مطروح التعليمية.

حيث اطمأن رئيس المنطقة على انتظام سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالضوابط المقررة، والوقوف على مستوى الانضباط داخل اللجان.

كانت امتحانات «الدور الثاني» للنقل بمعاهد مطروح الأزهرية قد انطلقت السبت الماضي للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب امتحانات القراءات، وتستمر حتى 22 يوليو الجاري للمرحلة الابتدائية، وحتى 28 يوليو للمرحلة الثانوية.