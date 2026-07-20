وفاة سيدة وإصابة زوجها الطبيب في انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح

لقيت سيدة مصرعها، مساء الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة - مطروح، فيما أُصيب زوجها بإصابات متفرقة.

مستشفى سيوة



واستقبل مستشفى سيوة المركزي المصاب يوسف سمير عز الرجال، طبيب نساء وتوليد، حيث تبين إصابته بكدمات في منطقة الصدر، بينما توفيت زوجته متأثرة بإصابتها جراء الحادث.

بلاغ بالحادث

كانت. الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف قد انتقلت إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصاب إلى المستشفى، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة.