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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: القوافل الطبية قدمت 20 ألف خدمة طبية مجانية خلال 6 أشهر

قوافل طبية
قوافل طبية
ايمن محمود

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح نجاح مديرية الشئون الصحية بمطروح خلال الفترة من يناير 2026 وحتى يونيو 2026، بتنظيم 36 قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة، وبداية جديدة لبناء إنسان وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

توقيع الكشف الطبي علي 13220 

وأوضح الدكتور أحمد رفعت أن القوافل الطبية نجحت خلال النصف الأول من عام 2026 في تقديم 20520 خدمة طبية مجانية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 13220 مريض، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

كما تم إجراء  1080 فحص معملى و 144 أشعة تشخيصية ، كما تم تقديم 2520 خدمة التثقيف والتوعية الصحية ، من خلال عقد 180 ندوة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحويل المرضى في حالة الحاجة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والعمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح .

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