محافظ دمياط: اتخاذ كافة الإجراءات للبدء الفوري في مشروعات "حياة كريمة"

قال محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي إن المحافظة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات مع الجهات المعنية للبدء الفوري في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بمركزي دمياط والزرقا.

وأضاف محافظ دمياط - في تصريح اليوم الأحد - أن الدولة تضع تطوير الريف المصري والارتقاء بجودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أنه شدد على الأجهزة التنفيذية بمتابعة توفير الأراضي المقترحة للمشروعات ميدانياً، وبحث أي معوقات تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى إثر تلك التوجيهات، أجرى نائب محافظ دمياط الدكتور محمد فوزي جولة ميدانية لمعاينة عدد من قطع الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك ضمن الاستعدادات للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المواطنين.

وشملت الجولة متابعة الأراضي المخصصة لإقامة الأسواق الحضارية، والمواقف النموذجية، ونقاط الإطفاء، مع الوقوف على جاهزية المواقع ومدى ملائمتها للمشروعات المقترح تنفيذها عليها.

وتضمن خط سير الجولة المرور على القرى الرئيسية، حيث تفقد نائب المحافظ الأراضي المخصصة لإنشاء أسواق مطورة ومواقف سيارات نموذجية بمركز الزرقا بقرى سيف الدين والكاشف الجديد وشرمساح وميت الخولي.

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ على الاستماع إلى مقترحات ومطالب المواطنين مؤكداً لهم أن كافة المقترحات والمطالب ستُنقل فوراً إلى المحافظ والتي يوليها أهمية كبيرة لتدخل حيز الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد نائب المحافظ أن تلك الجولات الميدانية تأتي ضمن المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وبدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تطوير الريف المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة داخل القرى المستهدفة.