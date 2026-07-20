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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبير عطا الله : إنهاء أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية يجسد سرعة استجابة الدولة

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله
ماجدة بدوى

أشادت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالجهود التي بذلها المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتعليم السعودية، والسفارة المصرية بالرياض، والمجلس الأعلى للجامعات، والتي أسفرت عن الانتهاء من معالجة الموضوعات الفنية المتعلقة بشهادات الدبلومة الأمريكية الصادرة من المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2025/2026، بما يضمن استكمال الطلاب إجراءات التقديم للجامعات المصرية بصورة طبيعية.

وأكدت عطا الله أن سرعة التعامل مع هذا الملف تعكس حرص الدولة المصرية على حماية مستقبل أبنائها الدارسين بالخارج، والاستجابة السريعة لمطالبهم، مشيدة بتوجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمتابعة هذا الملف حتى الوصول إلى حلول عملية تطمئن الطلاب وأولياء الأمور.

الأزمة لم تكن تتعلق بصحة الشهادات أو اعتمادها

وأضافت أن الأزمة لم تكن تتعلق بصحة الشهادات أو اعتمادها، وإنما كانت مرتبطة ببعض الجوانب الفنية الخاصة بنموذج الشهادة، وهو ما جرى التعامل معه باحترافية وتنسيق كامل بين جميع الجهات المصرية والسعودية المختصة، بما حافظ على حقوق الطلاب وسهّل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية.


وأعربت النائبة عبير عطا الله عن تقديرها للدور الذي قام به الدكتور أحمد سعيد فهيم، الملحق الثقافي ومدير المكتب والبعثة التعليمية المصرية بالمملكة العربية السعودية، وفريق العمل بالمكتب، في التواصل المستمر مع الطلاب وأولياء الأمور، والرد على استفساراتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية حتى الانتهاء من معالجة كافة النقاط الفنية.

نتائج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية


كما ثمّنت تأكيد المكتب الثقافي أن نتائج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية مثبتة بالفعل ضمن الشهادات والسجلات الأكاديمية الأصلية المعتمدة، وأن التنسيق مع الجهات المصرية المختصة أسفر عن اعتماد هذه المستندات دون الحاجة إلى إصدار إفادات إضافية، بما يزيل أي أعباء غير مبررة عن الطلاب وأسرهم.


وأكدت النائبة عبير عطا الله أنها تابعت هذا الملف بشكل يومي منذ بدايته، ونقلت مطالب واستفسارات أولياء الأمور إلى الجهات المختصة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المصريين بالخارج، مشددة على أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة أسهم في احتواء الأزمة وإنهائها في وقت مناسب، بما يضمن الحفاظ على مستقبل الطلاب واستكمال إجراءات قبولهم بالجامعات المصرية بكل يسر.


وأكدت النائبة عبير عطا الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء المصريين بالخارج، وتحرص على إزالة أي عقبات قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية، مثمنة استمرار المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالسعودية في متابعة أي مستجدات وإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بها عبر القنوات الرسمية.

لنائبة الدكتورة عبير عطا الله مجلس النواب المملكة العربية السعودية

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