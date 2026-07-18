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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: انفراجة وشيكة لأزمة طلاب الدبلومة الأمريكية لأبناء الجاليه المصريه بالسعودية وتحركات لحماية مستقبلهم الجامعي

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت النائبة عبير عطاالله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج وعضو لجنة التعليم ، أن أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية من أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية تشهد انفراجة مرتقبة، في ظل اتصالات وتحركات مكثفة مع الجهات المعنية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وعدم تأثر مستقبلهم الجامعي.

وأوضحت النائبة أن الأيام الماضية شهدت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، على خلفية بعض الإشكاليات المتعلقة بالشهادات وإجراءات اعتمادها، وما ترتب عليها من تأخر في استكمال إجراءات القبول بعدد من الجامعات، مؤكدة أن الجهود المبذولة تسير في اتجاه إيجابي للوصول إلى حل نهائي في أقرب وقت.

وأضافت أنها تتابع تطورات الملف بشكل مباشر، من خلال التواصل المستمر مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الأزمة ذات طابع فني وتتعلق بنماذج الشهادات وآليات اعتمادها، وأن المؤشرات الحالية تؤكد قرب الانتهاء منها بما يحفظ حقوق جميع الطلاب ويضمن استقرار مسيرتهم التعليمية.

تحري الدقة في تداول المعلومات

وشددت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد الموثوق لمعرفة مستجدات الأزمة.

وأكدت النائبة عبير عطاالله أن الدولة المصرية تضع أبناءها في الخارج على رأس أولوياتها، وأن هناك حرصًا كاملًا على حماية مستقبلهم التعليمي وتوفير كل أوجه الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى أن التنسيق بين الجهات المصرية والسعودية يعكس عمق العلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك بمصالح الطلاب.

واختتمت بيانها قائلة: "أبناؤنا أمانة في أعناقنا، ولن ندخر جهدًا حتى يتم إنهاء هذه الأزمة بصورة نهائية، بما يضمن لكل طالب حقه في استكمال مسيرته التعليمية والالتحاق بالجامعة دون أي معوقات، ونثق في أن الساعات المقبلة ستحمل أخبارًا مطمئنة لجميع الأسر . 

عبير عطاالله مجلس النواب طلاب الدبلومة الأمريكية الجالية المصرية

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