مدير فرع الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع الأداء التشغيلي بالمنشآت

تابع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور محمد عبد الهادي، الأداء التشغيلي بالمنشآت الصحية، وبحث آليات تعزيز التكامل بين الإدارات الفنية؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل و تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور نائب مدير الفرع الدكتور هاني العزبي ومديري عدد من المستشفيات التابعة للفرع، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم استعراض مستجدات العمل بكل إدارة، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه المنشآت الصحية، ووضع آليات تنفيذية للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن التنسيق المستمر بين الإدارات الفنية والمستشفيات يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح منظومة الرعاية الصحية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود و العمل بروح الفريق لتحقيق مستهدفات الهيئة، والالتزام بمعايير الجودة و الكفاءة التشغيلية؛ بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء داخل المستشفيات، وآليات تطوير تجربة المنتفع منذ دخوله المنشأة و حتى انتهاء تلقي الخدمة، إلى جانب متابعة الجوانب المالية و التشغيلية، وتعزيز جهود التسويق للخدمات الصحية، والارتقاء بخدمات التمريض والفندقة باعتبارها من العناصر الأساسية الداعمة لجودة الرعاية الصحية ورفع معدلات رضا المنتفعين.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى و المقترحات بين الحضور لتطوير منظومة العمل، وسرعة التعامل مع التحديات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية وقياس مؤشرات الأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج بجميع المنشآت التابعة للفرع.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بصورة دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات، ودعم جهود التطوير المؤسسي؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.